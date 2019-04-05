Европейский суд по правам человека уведомил Россию о жалобе родственников жертв крушения малазийского Боинга

Самолет был сбит над территорией Донецкой области летом 2014 года.

Заявителями двух жалоб в ЕСПЧ являются 380 человек, это граждане 14 государств, родственники людей, находившихся на борту самолета, выполнявшего рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Они считают, что Москва прямо или косвенно несет ответственность за гибель их родных. Кроме того, утверждают заявители, Россия не провела расследование на должном уровне и не сотрудничала со следователями из других стран. Они также обвиняют страну в нарушении еще нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. Теперь российские власти должны представить в ЕСПЧ свою позицию по этим делам и ответить на вопросы суда. Катастрофа произошла в июле 2014 года. Самолет, на борту которого находилось 298 человек, был сбит с территории, подконтрольной самопровозглашенной ДНР. Согласно выводам Международной следственной группы, ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на Украину из России.

В Москве причастность к крушению лайнера отрицают. Власти заявляли, что у них нет оснований доверять выводам следственной группы, тем более что российскую сторону к участию в расследовании не допустили