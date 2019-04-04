В Польше священник принес извинения за публичное сожжение книг о Гарри Потере

На своей странице в Фейсбуке Рафал Ярошевич написал, что акция была неудачной. Ее проводила католическая организация «СМС с небес». Там сказали, что это было символическое изображение борьбы со всем, что противоречит религии.

Книги, среди которых были «Сумерки» и произведения о Гарри Потере, публично сожгли в Гданьске в конце марта. Участники акции столкнулись с серьезной критикой. Власти Гданьска оштрафовали Ярошевича, а экологи пожаловались в прокуратуру на незаконное сожжение отходов на костре.