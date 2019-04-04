Народный артист России Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля в Театре Моссовета
Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. По его сведениям, спектакль прервали. Артиста повезли в больницу. По предварительным данным, у него вывих руки.
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Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. По его сведениям, спектакль прервали. Артиста повезли в больницу. По предварительным данным, у него вывих руки.
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