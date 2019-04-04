Для освобождения косаток и белух из «китовой тюрьмы» может потребоваться 200 – 300 миллионов рублей

Об этом сообщила пресс-служба всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, передаёт агентство Интерфакс. В сообщении отмечается, что деньги нужны на изготовление индивидуальных контейнеров и носилок для перевозки касаток и на оплату работы тренеров в период их адаптации.

Около сотни косаток и белух, которых хотели незаконно продать в Китай, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с осени прошлого года. Об этом писала «Новая газета». Следственный комитет возбудил дела о незаконной добыче и о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморье. В защиту млекопитающих выступил ряд голливудских звёзд.