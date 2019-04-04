Турция считает невозможной отмену сделки с Россией по поставкам С-400. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что Анкара неоднократно сообщала Вашингтону и другим партнёрам об этом, передаёт агентство ТАСС. Несколько дней назад стало известно, что Соединённые штаты прекратили поставку в Турцию оборудования и запчастей для истребителей F-35 из-за того, что Анкара намерена купить российские зенитные ракетные комплексы.