Помощника постпреда Рамзана Кадырова в Крыму, по некоторым данным, отпустили из СИЗО. Во всяком случае, так утверждает источник радиостанции «Говорит Москва» в правоохранительных органах. По его сведениям, Мурада Саидова освободил не суд, а следователь, на которого оказывалось давление.

Помощника постпреда главы Чечни задержали в начале февраля после драки в ресторане. Тогда сообщалось, что более десятка вооружённых людей избивали чеченского предпринимателя Ибрагима Алиева за отказ передать Саидову долю в бизнесе. Тогда Саидова заподозрили в вымогательстве. В министерстве республики по внешним связям заявили, что подозреваемый не имеет отношения к властям Чечни. Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что Мурад Саидов был одним из помощников постпреда в Крыму на общественных началах.