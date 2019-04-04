На организатора митинга против соглашения о границе с Чечней в Ингушетии Багаудина Хаутиева завели два уголовных дела

Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на главу местного отделения «Яблока» Руслана Муцольгова. По его словам, расследование идет по статьям о призывах к массовым беспорядкам и о применении насилия к представителю власти. Задержаны еще восемь человек. С ними работают следователи.

Соглашение о границе с Чечнёй вызвало массовые акции протеста в Ингушетии. Их можно было бы избежать, если бы руководство республики выбирал народ, а не Кремль. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Максим Шевченко. По мнению Шевченко, ингушей и чеченцев стравливают намеренно.