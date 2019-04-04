Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать независимым арбитром на его дебатах с Петром Порошенко. Соответствующее видеобращение он опубликовал на своей странице в фэйсбуке.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая по итогам первого тура президентских выборов заняла третье место, ответила, что подумает над преложением. Напомню, Владимир Зеленский и Пётр Порошенко вышли во второй тур.