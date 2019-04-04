Родственники жертвы крушения MH17 подали в американский суд иск против «Сбербанка» и ВТБ

Родственники жертвы крушения малазийского Боинга, сбитого в небе над Украиной в 2014 году, подали в американский суд иск против «Сбербанка» и ВТБ. Они хотят привлечь к ответственности российские кредитные организации за поддержку сепаратистов.

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шенсмена обвиняет «Сбербанк» и ВТБ в том, что они оказывали услуги самопровозглашенной Донецкой народной республике. Иск в суд США также подан в отношении американских компаний Western Union и MoneyGram, при содействии которых, утверждают истцы, сепаратисты на Востоке Украины получали финансовую поддержку от людей со всего мира, используя деньги для приобретения оружия. Об этом пишет издание Deutsche Welle. Родственники погибшего американца хотят привлечь к ответственности всех, кто так или иначе причастен к крушению лайнера, выполнявшего рейс MH-17. Катастрофа, жертвами которой стали 298 человек, произошла в июле 2014 года. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит с территории, подконтрольной самопровозглашенной ДНР. Согласно выводам Международной следственной группы, ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на Украину из России.

Это достаточно важный эпизод судебного процесса, — объяснил «Эху» руководитель международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. В дальнейшем заседательный процесс между заявителями и правительством России будет идти по тем по вопросам, который суд включил в решение о коммуникации, — пояснил Кирилл Коротеев.

В Москве причастность к крушению лайнера отрицают. Власти заявляли, что у них нет оснований доверять выводам следственной группы, тем более что российскую сторону к участию в расследовании не допустили.