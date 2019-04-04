С жительницы Красноярска в детской больнице взяли расписку о том, что она не будет фотографировать коридоры и палаты.

С жительницы Красноярска врачи детской больницы взяли расписку о том, что она не будет фотографировать коридоры и палаты. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». В медицинском учреждении заявили, что делать снимки внутренних помещений медицинских учреждений якобы запрещает федеральный закон. Женщине сообщили, что если она не поставит свою подпись, в госпитализации ребенка будет отказано. В Твиттере она написала, что поняла причину, когда оказалась внутри. Позднее женщина все-таки сфотографировала стены с отвалившейся краской и опубликовала в соцсетях.