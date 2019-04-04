ЕСПЧ коммуницировал жалобу родственников погибших пассажиров рейса МН17

Документ опубликован на сайте Страсбургского суда. Заявители считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета.

В 2014-м году над Донбассом был сбит самолет, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Международная следственная группа считает, что самолет сбили из зенитного комплекса, принадлежащего ракетной бригаде в Курске. В Кремле выводы следственной группы отвергли.