Минтранс не собирается проводить проверку авиакомпаний, которые ввели безбагажные тарифы
Минтранс не собирается проводить проверку авиакомпаний, которые ввели безбагажные тарифы. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. Он добавил, что министерство поддерживает нововведение, поскольку число пассажиров, желающих путешествовать без багажа и платить меньше за билет, растет, — пишет РБК.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Дитриха провести проверку. Он сказал, что получил множество обращений от людей, которые считают введение безбагажных тарифов маскировкой политики повышения цен.