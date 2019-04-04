Минтранс не собирается проводить проверку авиакомпаний, которые ввели безбагажные тарифы. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих. Он добавил, что министерство поддерживает нововведение, поскольку число пассажиров, желающих путешествовать без багажа и платить меньше за билет, растет, — пишет РБК.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Дитриха провести проверку. Он сказал, что получил множество обращений от людей, которые считают введение безбагажных тарифов маскировкой политики повышения цен.