Федеральное ТВ России рассказало о технологии, с помощью которой на Украине могут сфальсифицировать результаты выборов

Российское федеральное телевидение рассказало о технологии, с помощью которой на Украине могут сфальсифицировать результаты голосования. Об этом сообщает телеканал «Дождь». По версии журналистов, данные могут подменить в то время, пока они будут идти из окружных комиссий в Центризбирком. Якобы на этом этапе их будет перехватывать и заменять некий зашифрованный канал. В итоге ЦИК получил цифры, которые выгодны Петру Порошенко, — говорится в сюжете.

IT-эксперт Михаил Климарев в интервью «Новой газете» назвал этот сюжет полной чушью.