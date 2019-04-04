Роспотребнадзор просит суд оштрафовать компанию «Московский школьник», которая поставляет питание в детсады и школы

Роспотребнадзор попросил суд оштрафовать компанию «Московский школьник», которая занимается поставкой питания в детские сады и школы. Надзорное ведомство считает, что комбинат питания выпустил продукцию, не соответствующую нормам, и отказался вовремя исправить нарушения, — пишет агентство «Интерфакс». Сегодня же стало известно, что суд обязал компанию «Московский школьник» выплатить почти полтора миллиона рублей одной из столичных школ по иску о нарушениях при приготовлении еды.

Проверка началась после вспышки дизентерии в Москве. В Фонде борьбы с коррупцией, который провел расследование на этот счет, заявили, что к вспышке причастна компания бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина».