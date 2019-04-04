В Воронеже на ЛГБТ-активистку Ольгу Музыку составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за плаката против преследования гомосексуалов в Чечне. Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». Административное дело завели после акции, которую девушка и еще несколько активистов в конце января провели в одном из гайд-парков Воронежа. На плакате, который она держала в руках, было написано «Требуем расследовать преступления против ЛГБТ в Чечне». Протокол составили на основании заключения эксперта из Сочи, которая решила, что аббревиатура ЛГБТ многим не знакома и поэтому «может вызвать особый интерес и желание перейти от теоретического исследования термина к практическому».