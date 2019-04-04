В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает право журналистов вести съемку на избирательных участках

Автором документа стал сенатор Владимир Лукин. По его словам, фото— и видеосъемка должны проводиться исключительно с места, определенного главой участковой избирательной комиссии. По его мнению, этому правилу должны следовать не только сотрудники СМИ, но и наблюдатели.

Это требование является ограничением прав. Оно приведет к большому количеству конфликтов. Такое мнение в интервью «Эху» высказал член совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Аркадий Любарев.

В пояснительной записке к законопроекту, между тем, говорится, что новые нормы будут способствовать открытости и гласности избирательного процесса.