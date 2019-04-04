Суд в Петербурге прекратил дело в отношении директора детдома, которая не реагировала на рассказы подростков о насилии

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении директора детдома, которая годами не реагировала на рассказы подростков о сексуальном насилии. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Наталью Федорову обвиняли в халатности. Дело прекращено в связи с истечением срока давности. Издание отмечает, что всего было возбуждено четыре дела. Следствие установило, что с 2006-го до 2017-го года воспитанники детдома не раз говорили Федоровой о насилии, однако реакции от нее не последовало.