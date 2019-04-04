В Госдуме рассчитывают, что Apple исправит сведения о принадлежности Крыма в приложении «Карты» к 25 апреля

В Госдуме рассчитывают, что компания Apple исправит сведения о принадлежности Крыма в приложении «Карты» к 25-му апреля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по безопасности и противодействию коррупции. Сегодня его представители встречались с директором компании Apple Рус Виталием Морозько. Депутаты сказали ему, что Apple отображает города Крыма как украинские территории. Морозько ответил, что компания Apple Рус не отвечает за содержание программ, но тем не менее направила в корпорацию Apple соответствующий запрос.