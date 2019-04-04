Семья одного из погибших пассажиров рейса МН17 подала в США иск против Сбербанка и ВТБ. Об этом сообщает Deutsche Welle. Родные американского гражданина, ставшего жертвой катастрофы, обвиняют российские банки, а также WesternUnion и MoneyGram в проведении денежных переводов пророссийским сепаратистам в самопровозглашенную ДНР. Родители погибшего 18-летнего юноши сказали, что им никогда не вернуть сына, но они намерены пролить свет на обстоятельства, установить всех, кто участвовал в его убийстве и привлечь к ответственности.

«Боинг», выполнявший рейс МН17, был сбит над Донбассом 5 лет назад. Погибли 298 человек. Группа международных следователей говорит, что самолет сбили комплексом «Бук», доставленным с российской территории.