Захарова: для создания конституционного комитета Сирии осталось согласовать несколько фамилий

После переговоров глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в Анталье осталось согласовать членство нескольких человек для создания конституционного комитета Сирии. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «На момент пребывания Сергея Лаврова в Турции, где проходили его переговоры с турецким коллегой, оставались недосогласованными буквально несколько фамилий», — сказала она. Захарова добавила, что дипломаты продолжают работать над решением этого вопроса.

«Вопрос решается, но это не вопрос примирения воюющих сторон, это вопрос политической консолидации. Это вопрос того, что все силы и политические движения в Сирии должны приступить к формированию будущих институтов власти, а для этого нужно выработать Конституцию, а для этого — сформировать комитет, который сейчас согласовывается», — отметила она.