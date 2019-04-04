Захарова: Россия будет развивать отношения с Израилем, несмотря на трагедию с самолетом Ил-20

Россия будет развивать отношения с Израилем, несмотря на трагедию с самолетом Ил-20. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«К сожалению, такие вещи остаются на теле двусторонних отношений. Это уже в истории отношений, никуда от этого не уйти. Мы слышим израильскую сторону, мы очень хотим, чтобы израильская сторона слышала нас по тем вопросам, которые для нас чрезвычайно важны. Но, еще раз говорю, такие страницы нельзя просто вырвать. Да, можно перейти на следующую, но они остаются», — сказала официальный представитель МИД РФ.