Захарова: Судьба президента Сирии не обсуждается на переговорах по примирению сторон в рамках сирийского конфликта

Судьба президента Сирии Башара Асада не обсуждается на переговорах по примирению сторон в рамках сирийского конфликта. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Нет, это не тема для переговоров. Тема «Асад должен уйти» – это не прошлая, а позапрошлая глава, которую все уже прошли. Это действующий президент суверенного государства. Народ Сирии должен решить, кто будет управлять и как для этого они должны начать вырабатывать новую Конституцию», — сказала она.