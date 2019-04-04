Новым гендиректором компании «Ильюшин» вместо Алексея Рогозина стал Юрий Грудинин, прежде возглавлявший Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. Об этом со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию сообщает агентство ТАСС. Сегодня стало известно, что сын главы Роскосмоса Алексей Рогозин покидает руководство авиастроительной корпорации. Информация распространялась со ссылкой на источники. Теперь она подтверждена официально.

На момент назначения Рогозина-младшего на должность в корпорации его отец занимал пост вице-премьера и курировал авиастроительную отрасль. Партия «Яблоко» просила проверить назначение Алексея Рогозина на предмет конфликта интересов. Правительство никаких нарушений не обнаружило.