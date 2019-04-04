Полиция задержала человека предположительно оставившего оскорбительную надпись о Путине на здании ярославского МВД

Полиция задержала человека предположительно оставившего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании ярославского управления МВД. Об этом сообщило издание «Яркуб» со ссылкой на источник. Три дня назад Роскомнадзор потребовал от ряда ярославских СМИ удалить новость про граффити. Несколько изданий выполнили это требование. При этом, как выяснил сайт TJournal, Роскомнадзор в своих письмах в редакции ссылался на новый закон о неуважении к власти.