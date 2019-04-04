ЕСПЧ коммуницировал жалобу против России родственников погибших в авиакатастрофе МН17

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Теперь российские власти должны представить в Европейский суд по правам человека свою позицию и ответить на вопросы. В списке заявителей 380 человек.

Самолет был сбит над Донбассом 5 лет назад. погибли 298 человек. международная группа следователей утверждает, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», доставленным с военной базы под Курском. Россия обвинения отвергает.