Ирландский боец смешанного стиля Коннор Макгрегор возможно вернется в спорт. Он оставил себе такую возможность и даже начал словесную перепалку со своим главным противником россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Макгрегор попытался отыграть мусульманскую тему, которую он неловко затронул, пикируясь с Нурмагомедовым. Хабиба на встрече со студентами Плехановской академии спросили его мнение об окончании карьеры ирландца. Нуромагомедов сказал, что его соперники похож на ревнивую жену, которая грозит уйти, но все время остается. В ответ Макгрегор опубликовал фото супруги дагенстанского бойца в хиджабе и написал, что она похожа на полотенце, затем, правда, быстро удалил твит. Теперь чтобы загладить ситуацию, он написал, что готов идти вперед со своими поклонниками всех вероисповеданий. И добавил: встретимся в октагоне. Для того чтобы задуматься о возвращении, Макгрегору хватило 9 дней.

Первая встреча с Нурмагомедовым закончилась для Макгрегора печально. Он проиграл нокаутом, попавшись на удушающий прием.