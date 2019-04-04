Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко провести его дебаты с Петром Порошенко

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко, не прошедшей во второй тур выборов, стать арбитром на его дебатах с Петром Порошенко. «Петр Порошенко принял мой вызов на дебаты, тон разговора резко изменил. Что же, господин президент, ваши непутевые извинения я принимаю, я человек простой. Что же касается трети граждан Украины, то пусть украинцы решают сами, эти дебаты — это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободное демократическое государство», — сказал Зеленский в видео, опубликованном в телеграм-канале своего избирательного штаба, — сообщает ТАСС.