Здание планетария в Барнауле передали в собственность РПЦ

В помещении до 1932 года располагалась Кресто-Воздвиженская церковь.

Решение о передаче здания единственного в городе планетария РПЦ в том виде, в котором оно была утверждено, власти Барнаула считают достойным для всех сторон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте города. В администрации уверяют, что хотя процесс передачи здания официально завершен, планетарий сможет безвозмездно пользоваться помещением еще два года. За это время в барнаульской мэрии пообещали найти научному учреждению подходящее здание. При этом местная газета «Алтайская правда» пишет, что вероятным местом для планетария может стать городской кинотеатр «Родина» — но для этого оттуда должен съехать театр кукол «Сказка». Процедура передачи РПЦ здания, где до революции располагалась Кресто-Воздвиженская церковь, была запущена еще в декабре прошлого года. Впрочем, вопрос об этом поднимался более 20 лет. В частности, как отмечает интернет-издание «Сибирь. Реалии», верующие неоднократно проводили различные акции с подобным требованием. В то же время сторонники КПРФ в январе провели пикет против передачи РПЦ здания планетария.

Планетарий занимает здание бывшей Кресто-Воздвиженской церкви на протяжении 70 лет. Как пишет интернет-издание «Тайга. Инфо», он служит методической базой для педагогов Барнаула, а его сотрудники продвигают астрономические знания в университетах и школах.