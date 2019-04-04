Комбинат «Московский школьник», который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, обязали выплатить штраф из-за нарушений при поставках питания в учебное учреждение. Еще один иск к компании направил в суд Роспотребнадзор.

Сотрудники «Московского школьника» нарушали санитарные требования, находясь в пищеблоке без спецодежды, перемешивали салат руками, разбавляли напитки водой из-под крана, ели продукты, предназначенные для учащихся и многое другое. Об этом говорится в иске, поданном одной из столичных школ. Арбитражный суд с претензиями согласился и обязал компанию выплатить почти 1,5 миллиона рублей штрафа. Но вскоре «Московскому школьнику» предстоит еще несколько судебных разбирательств – две школы подали против комбината иски, один из них связан со срывом сроков поставок, другой — с тем, что продуктов привезли меньше, чем полагалось по контракту. Работой «Московского школьника» недоволен и Роспотребнадзор. Он требует оштрафовать компанию за выпуск продукции, не соответствующей нормам, а также за то, что не были исправлены выявленные нарушения. Напомним, что проверку ведомство начало после нескольких случаев заболеваний детей в образовательных учреждениях.

По некоторым данным, «Московский школьник» входит в структуру комбината «Конкорд», принадлежащего Евгению Пригожину. «Конкорд» поставлял питание в школы и детсады, где в конце прошлого года были зафиксированы вспышки дизентерии.