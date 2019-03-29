Захарова: Невозможность проголосовать за президента на Донбассе будет иметь «катастрофические» последствия для Украины

Невозможность проголосовать на выборах украинского президента на Донбассе будет иметь «катастрофические» и «судьбоносные» последствия для всей Украины. Об этом в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «То, что Донбасс электорально отрезан от территории Украины будет иметь катастрофические последствия. Это судьбоносное решение для истории Украины, которое было принято киевским режимом», — заявила она. Захарова отметила, что тем самым украинская власть «отторгла своих граждан».

«Это вопрос, уже решенный самим Киевом. Они отторгли своих граждан от главного решения с точки зрения гражданина этой страны – проголосовать за президента своей страны», — сказала М.Захарова, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли это основанием для отторжения территорий Донбасса от Украины. «Безусловно, это судьбоносный – к сожалению, со знаком минус – процесс, который был запущен порошенковской властью», — заключила она.