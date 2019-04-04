Автора статьи о применении российскими военными боевой парапсихологии заставили писать объяснительную. Об этом сам Николай Поросков рассказал сайту «Фонтанка». По его словам, началось разбирательство. Министерство обороны выясняет, откуда была взята информация. Речь идет о статье, которая вышла в февральском номере официального журнала Минобороны «Армейский сборник». В материале говорилось, что российские спецназовцы использовали боевые методики парапсихологии в Чечне. Навыкам телепатии, по данным автора статьи, военные научились во время работы с дельфинами. Теперь они могут «насквозь видеть взятого в плен солдата противника, а также взламывать компьютеры, вести невербальный допрос и прерывать теле— и радиоэфиры».



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