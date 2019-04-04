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18:30, 04 апреля 2019

В Петербурге задержали двух активистов после акции с надгробием с портретом Владимира Путина

В Петербурге задержали двух активистов после акции с надгробием с портретом Владимира Путина. Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». Акция проводилась возле Исаакиевского собора накануне. Участники установили памятник с фотографией и именем президента и указали как дату смерти 2019-й год. На памятнике было написано «Предал народ России».

Аналогичная акция в марте прошла в Набережных Челнах. Тогда одного из участников арестовали на месяц по статье о повторном нарушении правил проведения мероприятия.



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