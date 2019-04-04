Известным оппозиционерам на выборах в Мосгордуму подбирают сильных противников. Как пишет газета «Ведомости», в 43-м округе, который включает районы Арбат, Хамовники и Пресненский, конкуренцию соратнице Навального Любови Соболь и яблочнику Сергею Митрохину может составить учредитель благотворительного фонда «Вера» и член ОНФ Нюта Федермессер. В 45-м округе, включающем районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники Ильи Яшину будет противостоять ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

В пятом столичном округе, куда входят районы Филевский парк, Хорошево-Мневники и Щукино, выдвинуться хотят Дмитрий Гудков и телеведущий политических шоу Роман Бабаян.

Нельзя однозначно говорить об интересах власти на предстоящих выборах в Мосгордуму, так как любая политическая структура неоднородна. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Евгений Минченко. Оппозиция тоже является частью власти и входит в чьи-то интересы, — пояснил Евгений Минченко.