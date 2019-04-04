Петр Порошенко согласился участвовать в дебатах с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве

Петр Порошенко согласился участвовать в дебатах с кандидатом, победившим в первом туре президентских выборов, Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Центризбирком Украины предложил кандидатам самим оплатить это мероприятие, которое, по мнению ЦИК, является предвыборной агитацией.

Накануне Владимир Зеленский, победивший в первом туре выборов, предложил действующему главе государства провести дебаты на 70-тысячном стадионе. Петр Порошенко согласился, хотя заметил, что это противоречит законодательству о выборах.