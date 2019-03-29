В урочище Куропаты по распоряжению властей сносят кресты, установленные в месте захоронения жертв сталинских репрессий

В урочище Куропаты под Минском по распоряжению властей сносят кресты, установленные на месте захоронения жертв сталинских репрессий. Активистов, пытавшихся помешать сносу, задержали. Об этом «Эху» рассказал журналист Еврорадио в Белоруссии Роман Протасевич. Активисты планируют собраться возле урочища этим вечером, но в какой форме пройдет собрание – пока неясно.

Кресты в урочище Куропаты давно не нравились президенту Белоруссии Александру Лукашенко и он об этом неоднократно говорил. На месте следует поставить небольшой памятник – вроде кладбищенских часовенок, — считает Лукашенко.

Критические высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу мемориального комплекса в Куропатах повлияли на решение по сносу крестов на месте захоронения жертв репрессий. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил председатель правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский. «Президент Лукашенко неоднократно неодобрительно высказывался по поводу существования этого народного мемориального комплекса. Думаю, то, что происходит сегодня, осуществляется с учетом его высказываний, хотя может быть и не по прямому распоряжению», — сказал он. Рачинский отметил, что в Белоруссии нет государственного признания сталинских репрессий и официального выражения скорби по этому поводу. Он добавил, что на сегодняшний день в стране также нет публичного доступа к компьютерной картотеке жертв репрессий. «Власти не хотят всерьез заниматься этой памятью», — заключил он.