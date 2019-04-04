Выдающийся советский и российский режиссёр Георгий Данелия умер в Москве. Ему было 88 лет.

В фильмографии Георгия Данелии около 20 картин. Какие это работы! Вспомним «Я шагаю по Москве», «Афоню», «Мимино», «Кин-дза-дза», «Осенний марафон». В них бесконечное обаяние и тонкий юмор. Фильмы, которые можно смотреть много раз, и они давно разобраны на цитаты.

Данелия родился в августе 1930 в Тбилиси, тогда Тифлисе. Из столицы Грузии семья вскоре переехала в Москву. По первому образованию он архитектор. Позже связал судьбу с кино. Хотя по признанию Данелии, он снимался в массовках будучи ребёнком. Его мама работала ассистентом на Мосфильме. Первый фильм «Серёжа» — он вышел в 60-м году — о нескольких днях из жизни маленького мальчика — и огромный успех. Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Спустя три года фурор вызвала «Я шагаю по Москве». Картину показали на нескольких международных кинофестивалях, включая Канны, где жюри отметило режиссёра специальным дипломом. Отменный состав актёров и саундтрек. Все это будет и в других фильмах.

Михалков, Басилашвили, Леонов, Яковлев, Куравлёв, Гундарева — эти и другие актёры блистали в картинах Данелии. В «Я шагаю по Москве» Данелия сыграл небольшую роль чистильщика обуви, правда, в титрах его фамилии не было. В конце того же десятилетия на экраны вышел фильм «Не горюй» — именно его Данелия называл одной из своих лучших работ. Следующее десятилетие не менее успешное. Тогда в числе прочих были сняты «Джентльмены удачи», «Мимино» и «Афоня».

В эпоху перестройки появился один из самых ярких и необычных фильмов советского кинематографа «Кин-дза-дза». К нему, как и многим другим фильмам, Георгий Николаевич написал сценарий.

Последней работой Данелии стал полнометражный анимационный фильм «Ку! Кин-дза-дза», он вышел на экраны в 2013 году. Он также написал несколько биографических книг.

Прощание с режиссёром пройдёт в Доме кино, дата и место похорон пока неизвестны.