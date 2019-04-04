Суд Москвы обязал комбинат питания, который связывают с Евгением Пригожиным, выплатить почти 1,5 млн школе №760

Арбитражный суд Москвы обязал комбинат питания «Московский школьник», который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, выплатить почти полтора миллиона рублей школе №760. Это учебное заведение подавало иск из-за нарушений в работе компании. На решение обратил внимание юрист Фонда борьбы с коррупцией Роман Головач.

В иске было указано о нарушениях, замеченных в апреле и мае прошлого года. В частности, говорилось, что работники компании разбавляли витаминный напиток водой из-под крана и перемешивали салат руками. Кроме того, сотрудники «Московского школьника» ели хлеб и пили молоко, предназначенные для детей, находились в столовой без форменной одежды и головных уборов и регулярно готовили не те блюда, которые были указаны в меню, не предупреждая школу о заменах, — пишет сайт «Медиазона».