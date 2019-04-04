Белорусская милиция задержала активистов, которые препятствовали сносу крестов на урочище Куропаты под Минском
Белорусская милиция задержала по разным данным, от четырех до пятнадцати активистов, которые препятствовали сносу крестов на урочище Куропаты под Минском. Это место массовых расстрелов в сталинские годы. Снос начался сегодня утром. Государственное информационное агентство БелТА сообщило, что в Куропатах проходят плановые работы по благоустройству, убираются незаконно установленные сооружения в виде крестов.
Как отмечает «Еврорадио», президент республики Александр Лукашенко ни разу не посещал Куропаты. В начале марта он призвал привести территорию в порядок. Он, в частности, спрашивал, зачем выставлены эти кресты, и говорил, что выступает против такой демонстрации, — пишет «Новая газета».