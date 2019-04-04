Соревнования в спортшколе в Чечне переросли в массовую драку

Турнир по вольной борьбе проходил в одной из спортивных школ Курчалоевского района Чечни. В нем участвовало более 80 человек, подростки 14-17 лет. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как во время поединка между двумя бойцами болельщики начали выбегать на поле, завязалась драка. По некоторым данным, зрителям не понравилось, что один из спортсменов нарушил правила боя. Что в действительности стало причиной конфликта, будет выяснять полиция. По данным СМИ, в результате потасовки пострадавших нет — за медицинской помощью никто не обращался. Видео инцидента накануне разместили в инстаграм аккаунте chechnya_life, за ночь оно набрало десятки тысяч просмотров, но сегодня, после того как о драке начала писать пресса, запись удалили. Между тем, как отмечает телеканал 360, в комментариях к ролику пользователи осудили поведение участников потасовки.

По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку