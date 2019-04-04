Журналисты нашли совладельца офшора, через который из России ушли миллиарды долларов

Петербургский ученый и предприниматель Александр Плехов помогает банку «Россия» и его основному акционеру Юрию Ковальчуку заключать неоднозначные сделки и уходить из-под санкций. Это утверждает издание «Проект». Ранее имя Плехова фигурировало в «панамском архиве». Именно «панамский архив» сперва привлек внимание автора расследования Ирины Панкратовой.

Помимо этого, ученый значится соучредителем компаний с многомиллиардными активами. Эти компании тесно связаны с банком «Россия» и Ковальчуком. Плехов познакомился с Ковальчуком в девяностых, и вот недавно стал совладельцем одной лизинговой структуры банка «Россия». Компания формально самостоятельна, но фактически входит в лизинговое направление банка. Формальная независимость компании позволяет обходить санкции США, под которые попал Ковальчук и его структуры. Для этих дел Плехов открыл также маленький кабинет в Петербурге. Здание, в котором находится кабинет, принадлежит владельцу «теневого офиса» структур, связанных с семьей Ковальчуков и других друзей и родственников Путина, утверждает «Проект».

Ковальчук попал санкции США после присоединение Крыма к России. Вашингтон считает предпринимателя «личным кассиром» Путина.