«Яндекс.Дзен» удалил статью издания «База» о двух квартирах ведущей федерального ТВ Наили Аскер-заде за 420 млн рублей

«Яндекс.Дзен» удалил статью издания «База» о двух квартирах ведущей федерального телевидения Наили Аскер-заде за 420 миллионов рублей. Обе квартиры раньше находились в собственности ВТБ, — отмечалось в публикации. «База» также утверждала, что Аскер-заде могла получить квартиры из-за особых отношений с главой ВТБ Андреем Костиным. В пресс-службе «Яндекс.Дзена» телеканалу «Дождь» сообщили, что удалили материал из-за жалобы о наличии в нем недостоверной информации.