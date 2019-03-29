Георгий Данелия, по всей вероятности, будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении семьи кинорежиссера. Официальных сообщений на этот счет пока нет, однако уже известно, что прощание пройдет в Доме кино. Дата уточняется, — рассказал агентству ТАСС представитель Союза кинематографистов.

Георгий Данелия был одним из величайших режиссеров Советского Союза, — сказал его коллега Карен Шахназаров.

Георгий Данелия скончался сегодня в возрасте 88-ми лет. С конца февраля он находился в больнице, куда он был доставлен с воспалением легких. Среди фильмов, которые снял Данелия, «Я шагаю по Москве», «Не горюй», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», Кин-дза-дза". Для многих своих картин он писал сценарии и также стал сценаристом фильма «Джентльмены удачи».