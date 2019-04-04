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16:32, 04 апреля 2019

В Сочи сделали футбольное поле из 50 тысяч переработанных пластиковых стаканов

В Сочи сделали футбольное поле из 50 тысяч переработанных пластиковых стаканов, которые использовали зрители матчей Чемпионата мира по футболу в прошлом году. Об этом сообщает агентство ТАСС. Оно отмечает, что поле изготовлено в рамках программы по эффективному использованию и преумножению наследия чемпионата. Проект обошелся более чем 10 миллионов рублей. Во время презентации стало известно, что поле собираются перевезти и уложить в Волгоградской области. На нем смогут играть все желающие.



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