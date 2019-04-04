В Москве в возрасте 88-ми лет умер кинорежиссер Георгий Данелия

В феврале он был госпитализирован с воспалением легких, после чего врачи вводили его в искусственную кому. Сегодня у режиссера остановилось сердце.

Данелия снял более 20-ти кинокартин среди которых «Я шагаю по Москве», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза». Народный артист СССР был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й степени. Данелия был лауреатом кинофестивалей в Каннах, Берлине, Венеции, Москве и Сочи.

Кинорежиссера, по всей вероятности, похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом со ссылкой на источник в окружении семьи сообщило агентство ТАСС.