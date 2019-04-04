Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покинет руководство Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщают газета «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на источники. По информации газеты, пост вице-премьера по транспортной авиации, который сейчас занимает Алексей Рогозин, будет упразднен в рамках оптимизации. Коммерсант также пишет, что Рогозин-младший уйдет с поста главы ПАО «Ил». Его место займет руководитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса Юрий Грудинин. Сам Алексей Рогозин комментировать сообщения об уходе из руководства ОАК отказался, — передает РИА «Новости».