Счетная палата впервые обнародовала план своих проверок в этом году

В первую очередь проверки коснутся «Роскосмоса». Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее называл госкорпорацию рекордсменом по нарушениям: он утверждал, что из нее были украдены несколько десятков миллиардов рублей. Кроме того, согласно плану на этот год, аудиту подвергнутся ряд нацпроектов и выполнение задач майского указа президента Владимира Путина. В нем будут задействованы все аудиторы Счетной палаты. Проверки пройдут и в Росимуществе: ведомство хочет выяснить, как распределяется прибыль по предприятиям федерального агентства. Отдельно пройдет анализ управления госдолгом в Мордовии, которая считается одним из самых закредитованных регионов в России. Аналогичный аудит затронет Карелию и Орловскую область. Кроме того, Счетная палата намерена проверить расходы на строительство аэропорта Бельбек в Севастополе, железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Наконец, проверки затронут Пенсионный фонд и телеканал «Звезда», принадлежащий Минобороны.

Всего в плане Счетной палаты на этот год свыше 350 проверок.