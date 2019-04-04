Акцию протеста устроили фигуранты дела о взрыве в петербургском метро

Сегодня идёт третий день процесса.

Подсудимые находятся на скамье, которая отделена от зала заседаний стеной из стекла. После первого перерыва обвиняемые – всего их 11 человек из Киргизии и Узбекистана – выстроились с плакатами, на которых вновь сообщили, что не причастны к теракту. Как сообщает ТАСС, на листах бумаги фигуранты дела написали: «Мы невиновны», «Нас подставили», «Вы увидите, что на нас ничего нет». Листы они приложили к стеклу. Акцию быстро прервали приставы, заседание продолжилось. Ранее подсудимые уже говорили о том, что надеются на активное освещение судебного процесса в прессе. К тому же они потребовали сделать процесс максимально открытым, то есть разрешить фото— и видеосъемку в то время, когда они будут давать показания. Суд, тем не менее, разрешил визуально фиксировать лишь то, что происходит в зале при оглашении обвинительного заключения и приговора. Процесс в Ленинградском окружном военном суде идет третий день. Его участники сегодня исследуют материалы уголовного дела, которые касаются травм, полученных потерпевшими.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля позапрошлого года. В результате погибли 15 человек и террорист-смертник, более ста человек пострадали.