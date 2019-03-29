Режиссер Георгий Данелия умер на 89-м году жизни. Это «Эху Москвы» подтвердил друг семьи фотограф Юрий Рост. Галина Данелия рассказала ТАСС, что причиной смерти стала остановка сердца.

Георгий Данелия стал известен в 1964-м году после того, как вышел фильм «Я шагаю по Москве». Среди его популярных и любимых фильмов также лента «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!» и многие другие. Данелия был также сценаристом большинства своих фильмов. Он написал сценарии «Джентльменам удачи», фильмам «Француз» и «Привет от Чарли-трубача».