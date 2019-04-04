Глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич призвал остановить снос крестов в урочище «Куропаты», где похоронены жертвы сталинских репрессий. Он призвал к диалогу политических и общественных сил. Кондрусевич отметил, что люди приходили в Куропаты, чтобы помолиться и почтить память убитых и похороненных здесь предков и соотечественников. «Кресты ставили без официального разрешения, но власти не запрещали это делать, поэтому неожиданный снос крестов вызывает, мягко говоря, недоумение», — добавил Кондрусевич.