Министр экономики ФРГ во время рабочего визита в России принял участие в открытии завода концерна «Даймлер»

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер во время рабочего визита в России принял участие в открытии завода концерна «Даймлер». Однако правительство ФРГ не связывает текущие деловые контакты с отменой вынесенных ранее санкций.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил накануне, что поездка немецкого министра экономики в Москву не означает «переход от санкционной политики к обычным деловым отношениям». Независимо от визита Альтмайера «тема санкций не будет рассматриваться иначе, по крайней мере, не Германией».

Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что санкции против России существуют «на основании нескольких причин и будут отменены, когда этих причин не станет». По словам Зайберта, к вынесению санкций привели «нарушающая международное право аннексия Крыма Россией, а также поддерживаемая ее военными силами дестабилизация ситуации на востоке Украины». Препятствием для отмены санкций спикер правительства ФРГ назвал «еще не последовавшее выполнение минского пакета мер» по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В свою очередь, министр экономики ФРГ подчеркнул, что необходимо восстановить доверие между Россией и Германией. Альтмайер видит «громадный потенциал российско-германского сотрудничества». Министр экономики ФРГ подчеркнул, что Германия не замалчивает политические различия и указал при этом на украинский конфликт. Однако, по его словам, у обеих сторон есть желание и готовность улучшать сотрудничество.

Министр экономики ФРГ провел в Москве переговоры с Владимиром Путиным, министром энергетики Александром Новаком, а также министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.